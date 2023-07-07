Киев подал заявку на присоединение Украины к Транстихоокеанскому партнерству

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 65 0

Что это значит и при чем тут японская сторона?

Киев подал заявку на присоединение Украины к Транстихоокеанскому партнерству

Фото: ТАСС/Mick Tsikas

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Киев подал заявку на присоединение Украины к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП). Об этом сообщил министр по восстановлению экономики Японии Сигэюки Гото.

Сообщалось, что прошение будет рассмотрено на ближайшей министерской встрече стран-участниц альянса. Она состоится 16 июля в Новой Зеландии.

Кроме того, во время указанных переговоров 16 июля планируется рассмотреть заявку Китая и Тайваня на вступление в союз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум НАТО. Он заявил, что не поедет на саммит Североатлантического союза без приглашения. Киев подал заявку еще в сентябре прошлого года, но официального ответа от «друзей» так и не получил.

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