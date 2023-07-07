США обвинили Россию в «атаке» на дроны над Сирией: эти кадры реальны?

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 332 0

NВС: США обвинили Россию в атаке на дроны над Сирией

Фото, видео: Александр Рюмин / ТАСС; AP; 5-tv.ru

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Ситуация развернулась на фоне совместных российско-сирийских учений.

Военные США утверждают, что российские истребители во второй раз менее чем за сутки «атаковали» американские беспилотники над Сирией. Об этом сообщает NBC News.

Первый инцидент якобы произошел 6 июля в 09:30 по Москве. Тогда, согласно версии американских военных, российские Су-34 и Су-35 пролетели рядом с разведывательно-ударными БПЛА MQ-9 Reaper и сбросили перед ними осветительные ракеты.

По данным командования ВВС США на Ближнем Востоке, ситуация продлилась почти час. События развернулись на северо-западе Сирии, передает EADaily.

Командующий авиационным компонентом объединенных сил Центрального командования ВС США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил, что это представляет собой «пример непрофессиональных и небезопасных действий российских ВВС». В связи с этим он призвал Россию прекратить это «безрассудное поведение» и придерживаться стандартов поведения, ожидаемых от профессиональных военно-воздушных сил.

На фоне предполагаемых инцидентов российские военные обвинили возглавляемую США коалицию в нарушении границ района, закрытого для полетов из-за проведения авиационных учений Сирии и России, уточняет Интерфакс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сирии стартовали совместные российско-сирийские учения, которые продлятся шесть дней. Военные планируют отработать действия сил авиации, ПВО и радиоэлектронной борьбы.

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