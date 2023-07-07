Огромный крест скрепляет два гранита: что стало с могилой поэтессы Риммы Казаковой

Звезда советского периода скончалась 15 лет назад. Кто сегодня ее навещает и навещает ли вообще?

Знаменитая советская поэтесса, гений своего жанра Римма Казакова умерла 15 лет назад. Ей было 76 лет. Что сегодня происходит на могиле звезды и где вообще она похоронена? Обо всем в подробностях рассказали dni.ru.

Что с ней стало?

Римма Федоровна скончалась 19 мая 2008 года в возрасте 76 лет в санатории подмосковного села Юдино. Причиной смерти послужила острая сердечная недостаточность. Через три дня состоялись похороны: звезда обрела свой вечный покой на Ваганьковском кладбище.

Не пройдет и года, как из жизни уйдет ее единственный сын Егор Радов. Он скоропостижно скончался в возрасте 46 лет. Все произошло на пляже Кандолима на Гоа, в Индии. Близкие решили, что похоронить мужчину рядом с матерью будет самым верным решением.

Фото: Феликс Грозданов

Семейный памятник из черного полированного габбро-диабаза появился на общей могиле лишь спустя время. Он представляет собой композицию из гранита, выполненную в виде двух вертикальных стел, установленных под углом друг к другу и объединенных крестом из красного гранита. Объединяющим элементом служат общая подставка с вазой и раскрытой гранитной книгой, на страницах которой выгравированы автографы Казаковой и Радова.

Удивительно, но родственники отказались устанавливать портреты покойных. Более того — запретили это дела со всей строгостью.

Созданием памятника Казаковой и Радову занималась комиссия по литературному наследию поэтессы, созданная при Союзе писателей столицы. Правда, деньги на памятник пришлось собирать тогда всем миром.

«Достаточной суммы денег для установки памятника на могиле Риммы Казаковой, похороненной на Ваганьковском кладбище, в Союзе писателей Москвы не имеется. Поэтому призываем всех, кто может и готов оказать безвозмездную финансовую помощь для решения этих вопросов, обращаться в секретариат», — такое объявление появилось вскоре после кончины Казаковой.

Сегодня на могиле иногда видят внуков поэтессы — Алексея и Марию Радовых.

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