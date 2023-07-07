«На уколах»: Людмила Хитяева с трудом переживает внезапную смерть единственного сына

Лишь лекарственные препараты помогли звезде вернуться в адекватное состояние.

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева рассказала 5-tv.ru, что «сидит на уколах» после смерти ее единственного сына Павла Белокринкина.

«Я вот, знаете, сижу на уколах, и поэтому я разговариваю нормально. А когда мне сообщили (о смерти — Прим. ред.), я была тенью. Уколы помогли мне, и я сейчас вполне адекватный человек как бы», — призналась актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в минувшую среду внезапно скончался сын Хитяевой. Мужчине было 69 лет, по неподтвержденной информации СМИ, последнее время он говорил о серьезных проблемах со здоровьем.

Появились они у мужчины после возвращения из Таиланда, где он работал длительный период времени. По приезде в Москву знаменитая мама определила его в реабилитационный центр, но это не принесло необходимого результата.

Белокринкина, скорее всего, похоронят на Преображенском кладбище 8 июля. По предварительной информации, церемония состоится в 11-12 часов.