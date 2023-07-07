В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на адвоката Елену Пономареву
Правоохранители также возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
В Санкт-Петербурге задержаны мужчины, которые облили краской адвоката Елену Пономареву. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
Уточняется, что мужчины 1984 и 1998 годов рождения в настоящее время доставляются для проведения следственных действий. Установлено, что они в четверг, 6 июля, около 12:00 облили зеленкой Пономареву и находящуюся рядом ее знакомую на остановке на Рублевском шоссе в Москве. Затем злоумышленники скрылись.
Подозреваемые были задержаны менее чем за сутки.
Кроме того, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что облитая зеленкой адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз.
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