Российских спортсменов допустят к Азиатским играм в нейтральном статусе

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 29 0

Смогут ли соревнующиеся получить право на медали?

Российских спортсменов допустят к Азиатским играм в нейтральном статусе

Фото: www.globallookpress.com / Andrei Golovanov / Serge Kivrin

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Российских спортсменов допустят к Азиатским играм в 2024 году исключительно в нейтральном статусе. Об этом сообщает портал Insidethegames.

«Сегодня было согласовано, что до 500 спортсменов из России и Белоруссии будут допущены до участия в Азиатских играх, которые пройдут в текущем году в Ханчжоу, чтобы помочь им пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже», — отмечается в публикации.

Граждане из Белоруссии и России, допущенные к первенству, не смогут получить право на медали, также отмечает портал.

Известно, что, в числе прочего, на Играх запретили использовать национальные символы РФ и Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России скоро появятся свои «Игры будущего». Этот проект не имеет аналогов в мире. Он стартует в скором времени в Казани.

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