Скромно и незаметно: как выглядит могила сына Хитяевой сразу после похорон

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 932 0

Опубликованы кадры могилы сына Людмилы Хитяевой на Преображенском кладбище

Фото, видео: REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service; 5-tv.ru

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Единственный наследник актрисы Павел Белокринкин скоропостижно скончался 5 июля.

Могилу сына актрисы Людмилы Хитяевой, похороненного на Преображенском кладбище в Москве, можно заметить только по одинокому деревянному кресту среди мраморных надгробий, да свежим венкам и охапкам цветов возле него. Видео с места упокоения Павла Белокринкина появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах могила наследника народной артистки РСФСР выглядит более чем скромно. Она словно втиснута между другими захоронениями и совсем не похожа на традиционно пафосные могилы представителей богемы. Известно, что на прошедших сегодня похоронах Белокринкина было всего около 30 человек.

Единственный 69-летний сын звезды «Тихого Дона» Людмилы Хитяевой скоропостижно скончался 5 июля, через два дня после выписки из больницы. В последнее время он жаловался на серьезные проблемы со здоровьем, возникшие по возвращении из Таиланда, где Белокринкин долго работал.

Актриса настояла, чтобы сын прошел обследование, и определила его в реабилитационный центр. Диагностика показала, что у мужчины скапливается жидкость в легких, однако причину медики установить не смогли. В минувший понедельник Белокринкин выписался из больницы, однако на второй день после этого скончался.

Знаменитая артистка тяжело переживает удар. В комментарии 5-tv.ru она сказала, что «сидит на уколах», которые помогают ей сохранять нормальное самочувствие.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с 5-tv.ru назвал причины, по которым могла скапливаться жидкость в легких сына Людмилы Хитяевой.

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