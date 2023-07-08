«Много причин»: из-за чего могла начать скапливаться жидкость в легких сына Людмилы Хитяевой

Незадолго до смерти сын звезды «Тихогоо Дона» Людмилы Хитяевой проходил обследование в реабилитационном центре, где у него в легких выявили скопление жидкости

Большое горе случилось в семье народной артистки, звезды фильма «Тихий Дон» Людмилы Хитяевой — 5 июля скоропостижно скончался ее единственный сын Павел Белокринкин. Мужчина долгое время жил и работал в Таиланде. После возвращения на родину у него обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. По словам матери, он жаловался на проблемы с сердцем. Людмила Ивановна настояла, чтобы сын прошел обследование в реабилитационном центре. Там выяснилось, что у мужчины скапливается жидкость в легких, но причину определить не смогли. В понедельник, 3 июля, Павел выписался из больницы, однако на второй день после этого он скончался.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с 5-tv.ru рассказал, почему в легких человека может скапливаться жидкость, приводящая к смерти. И может ли это быть связано с тайским климатом, в котором долго проживал сын Хитяевой.

«Обычно вода, или гидроторакс, как мы называем, накапливается в результате многих причин — это может быть и заболевание сердца, это может быть заболевание легких, это могут быть какие-то неопластические процессы в организме. Поэтому однозначно сказать, что могло быть причиной очень сложно. Потому что многие заболевания, например, в брюшной полости, скажем, хронический панкреатит в стадии обострения, может тоже давать реактивное состояние, и тоже будет появление некоторой жидкости в плевральных полостях. А чтобы быть точным, надо знать, конечно, диагноз, тогда можно рассуждать, что может быть…» — заявил специалист.

По словам Кондрахина, наш организм дает универсальную реакцию на все проблемы, связанные с недугами. Очень многие болезни протекают одинаково, только начинаются они по-разному, и причины могут быть разными. Иногда, к сожалению, это может иметь летальный исход.

Специалист рассказал, что климат не может играть такую сильную роль в развитии заболевания, здесь важнее индивидуальная предрасположенность человека, общее состояние здоровья. Климат может сыграть только роль триггера, может ускорить развитие процессов, которые уже идут в организме.

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В случае с сыном Людмилы Хитяевой, говорит врач, никто не может наверняка назвать причину смерти до проведения определенных экспертиз.

«В основе, как правило, лежит нарушение. Это может быть нарушение выведения жидкости и также могут быть заболевания почек в тяжелом состоянии. И сердце тоже может быть ведущим. Это зависит от человека, какой у него организм, какая у него иммунная система, способность противостоять различным инфекциям. Потому что и некоторые инфекции пробуждают такие осложнения. Поэтому однозначного ответа сказать, что могло послужить, я бы за это не взялся. А предположений достаточно много. В организме все органы связаны друг с другом, и вот такие проблемы могут быть при различных заболеваниях внутренних органов», — комментирует Андрей Кондрахин.



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