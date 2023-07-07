Российский футбольный судья Даниил Шеметов скончался в возрасте 31 года

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 524 0

Арбитр за свою карьеру работал на пяти играх Кубка России.

Российский футбольный судья Даниил Шеметов скончался в возрасте 31 года

Фото: фото из открытых источников

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Российский футбольный арбитр Даниил Шеметов скончался на 32-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза, не называя причину ранней смерти.

В сообщении РФС выразил соболезнования родным и близким арбитра, а также пообещал оказать его семье необходимую помощь.

Даниил Шеметов в общей сложности работал на 41 матче, а также на пяти матчах Кубка России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами СССР генерал-полковник Борис Корольков скончался на 87-м году жизни.

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