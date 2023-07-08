Пропавшую после ссоры с мужем молодую мать нашли мертвой в лесу на Урале

К поискам девушки привлекли около шестидесяти полицейских.

Пропавшую в июне жительницу поселка Буланаш Свердловской области Анастасию Евдокимову нашли мертвой в лесу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Уточняется, что смерть 18-летней девушки носит некриминальный характер. К ее поискам сегодня привлекли около шестидесяти полицейских.

По информации KP.RU, мать двухлетнего ребенка пропала 21 июня после ссоры с мужем. По его словам, супруга в день исчезновения отправила ему голосовое сообщение и больше на связь не выходила.

В полиции отмечают, что признаков противоправных действий в отношении девушки не установлено. По факту обнаружения тела проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшую под Оренбургом пятилетнюю девочку нашли мертвой. Малышка с особым восприятием мира и совсем не умеющая говорить исчезла 30 июня. Что именно с ней могло произойти — пока неясно. Отмечается, что это уже второй случай пропажи особенного ребенка в той местности.