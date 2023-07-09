Все! Элтон Джон завершил свое прощальное турне, которое длилось 330 дней

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Элтон Джон завершил свое прощальное турне, которое длилось 330 дней

Все! Элтон Джон завершил свое прощальное турне, которое длилось 330 дней

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Мировая звезда за всю свою карьеру дал более четырех тысяч концертов в более чем 80 странах.

Британский музыкант Элтон Джон завершил свое прощальное турне под названием Farewell Yellow Brick Road. Он длился 330 дней. Последний концерт состоялся в Швеции. Таким образом исполнитель завершил свою карьеру длиной в полвека, сообщило издание Independent.

Певец отправился в данное турне еще в 2018-м, сделав паузу на период пандемии COVID-19. Еще в конце января тур Джона стал наиболее кассовым в истории. Сборы от продажи билетов тогда составили 817,9 миллиона долларов. По мнению экспертов, к последнему шоу, которое прошло в Стокгольме, эта сумма должна превысить один миллиард долларов.

В период до 30 мая музыкант уже провел 309 выступлений, которые посетили в общей сложности почти шесть миллионов человек. Вместе с тем за почти полвека карьеры он дал более четырех тысяч концертов в более чем 80 странах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел прощальный концерт Эмира Кустурицы.

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