Все! Элтон Джон завершил свое прощальное турне, которое длилось 330 дней
Элтон Джон завершил свое прощальное турне, которое длилось 330 дней
Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock
Мировая звезда за всю свою карьеру дал более четырех тысяч концертов в более чем 80 странах.
Британский музыкант Элтон Джон завершил свое прощальное турне под названием Farewell Yellow Brick Road. Он длился 330 дней. Последний концерт состоялся в Швеции. Таким образом исполнитель завершил свою карьеру длиной в полвека, сообщило издание Independent.
Певец отправился в данное турне еще в 2018-м, сделав паузу на период пандемии COVID-19. Еще в конце января тур Джона стал наиболее кассовым в истории. Сборы от продажи билетов тогда составили 817,9 миллиона долларов. По мнению экспертов, к последнему шоу, которое прошло в Стокгольме, эта сумма должна превысить один миллиард долларов.
В период до 30 мая музыкант уже провел 309 выступлений, которые посетили в общей сложности почти шесть миллионов человек. Вместе с тем за почти полвека карьеры он дал более четырех тысяч концертов в более чем 80 странах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел прощальный концерт Эмира Кустурицы.
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