Олимпийский комитет РФ не получал приглашений для участия в Азиатских играх

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

До начала соревнований остается чуть более двух месяцев, что, соответственно, сокращает возможность полноценно подготовиться спортсменам к соревнованиям.

Олимпийский комитет РФ не получал приглашений для участия в Азиатских играх

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Читайте нас в: Дзен Новости

Олимпийский комитет России (ОКР) не был уведомлен о том, что страну пригласили участвовать в Азиатских играх, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков. Так он прокомментировал решение Олимпийского совета Азии (ОСА) о допуске российских спортсменов на соревнования, но только в нейтральном статусе.

«Без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла», — отметил он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что соревнования стартуют уже совсем скоро. В связи с этим времени на подготовку спортсменов, решение организационных вопросов, логистических, финансовых — все меньше.

«Мы слышали немало спекуляций на тему допуска россиян и белоруссов к тем или иным международным турнирам. В подавляющем большинстве случаев слова так и остались словами. С учетом отсутствия необходимой конкретики, к сегодняшнему заявлению относимся соответствующим образом», — подытожил Поздняков.

К слову, 19-е Азиатские игры должны были пройти в 2022 году, но были перенесены. Теперь они должны пройти с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу. В программе будет представлено 42 вида спорта, в том числе 28 постоянных Олимпийских, в которых будут соревноваться и на Олимпиаде в Париже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине вычеркнули слово «запрет» из приказа о соревнованиях с россиянами.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
Давид Земляничник: почему 9 июля нельзя просить деньги взаймы
4:00
Под огнем артиллерии: российские бойцы не дают ВСУ закрепиться в районе Антоновского моста
3:46
Олимпийский комитет РФ не получал приглашений для участия в Азиатских играх
3:26
Умерла актриса из фильма «Волшебник страны Оз» Бетта Сент-Джон
3:08
Актрисе Зинаиде Кириенко откроют памятник на Троекуровском кладбище
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Опубликованы кадры с места ДТП в Москве, где столкнулись грузовик с автобусом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео