Психология в интерьере квартиры и питании: как избежать депрессии

Уменьшить стресс могут помочь особенности дизайна интерьера
Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Подавленные эмоции больше характерны для жителей больших городов. Но как их не допустить? Есть несколько дельных советов.
Тревога и депрессия больше характерны для жителей больших городов. Наиболее часто люди обращаются к психологу с такими проблемами, как раздражительность, тревога, апатия, чувство вины и стыда.
Иногда уменьшить стресс и негативные эмоции могут помочь особенности дизайна интерьера. Так, комнатные растения снижают появление депрессии и тревожности. А что еще?
Как на человека влияют и цвета помещения
- Зеленый — гармония;
- Синий — спокойствие;
- Желтый — оптимизм;
- Красный — агрессия;
Правильное питание оказывает благотворное воздействие на психологическое состояние человека. Необходимо потреблять в пищу продукты, содержащие триптофан. Например, орехи, рыба, шоколад, кунжут, семечки.
Для поддержания хорошего настроения рекомендуется поддерживать в организме необходимый уровень Омега-3. Витамины группы B отвечают за центральную нервную систему и помогают нормализовать эмоциональный фон при депрессии.
Если симптомы не проходят длительное время, обязательно обратитесь к специалисту.
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