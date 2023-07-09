Внучка Боярского призналась в симпатии к Пашу: «Ради творчества»

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Рита Миронова
Рита Миронова 56 0

Екатерина Боярская призналась, что ей импонирует Пашу и артисты из Black Star

Внучка Боярского призналась в симпатии к Пашу: «Ради творчества»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Что связывает наследницу знаменитого актера и женатого владельца лейбла Black Star?

Внучка Михаила Боярского призналась в симпатии к гендиректору Black Star Пашу. В интервью StarHit.ru Екатерина рассказала, что ей очень импонирует Павел Курьянов (настоящее имя Пашу — Прим. ред.) и его лейбл.

«Мне импонирует Пашу и ребята из Black Star. Чувствуется, что они поют ради творчества, а не делают бизнес. В лейбле стало больше свободы. Кажется, что там семейная обстановка», — сказала начинающая певица.

Екатерина не пошла по стопам деда и отца и не стала актрисой, ее сердцу ближе оказалась музыка. Звездная наследница уже записала несколько своих песен, однако пока не считает себя полноценной певицей.

«Я даже с жанром не определилась. Ищу себя. Сегодня хочу рок, завтра R&B, послезавтра — рэп», — поделилась она.

Помимо музыки, Боярская любит путешествовать и часто делится фотографиями из разных стран со своими подписчиками в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 соблазнительных фото внучки Боярского.

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