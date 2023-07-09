На Украине умер советский актер театра и кино Юрий Брылинский

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 620 0

Исполнитель роли Драпана в сериале «Роксолана» скончался на 82-м году жизни.

На Украине умер советский актер театра и кино Юрий Брылинский

Фото: Кадр из сериала «Роксолана 1. Пленница султана», 1997 г.

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Умер советский и украинский актер театра, кино и ТВ Юрий Брылинский. Трагическую новость в соцсетях сообщил Львовский драматический театр имени Марии Заньковецкой. Актера не стало на 82-м году жизни, причина смерти не уточняется.

Зрители помнят народного артиста Украины по участию в фильмах «Под созвездием Близнецов» (1978), «Хозяин» (1979), «Легенда о бессмертии» (1985), а также сериалу «Роксолана» (1997), где он исполнил роль Драпана. На сцене львовского драмтеатра Брылинский сыграл более 120 ролей и до последних дней состоял в труппе.

Актер родился 25 марта 1942 года под Львовом. Закончил филологический факультет Львовского университета. Дебют Брылинского в кино состоялся в 1974 году: актер сыграл эпизодическую роль в мелодраме киностудии Довженко «Марина», где были заняты такие звезды советского кино, как Ирина Шевчук, Владимир Конкин, Борислав Брондуков и другие.

При жизни Брылинский признавался, что гораздо больше театра любит хорошую литературу, особенно поэзию. В то же время с театром актер объездил почти весь СССР, бывал на гастролях в Польше, Чехии, Словакии, Канаде.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшего мужа Оксаны Пушкиной журналиста и актера Владислава Коновалова.

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