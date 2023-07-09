Умер бывший муж Оксаны Пушкиной журналист и актер Владислав Коновалов

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 016 0

Телеведущая назвала покойного экс-супруга выдающимся журналистом и своей первой настоящей любовью.

Умер бывший муж Оксаны Пушкиной журналист и актер Владислав Коновалов

Фото: Кадр из к/ф «Пацаны», реж. Динара Асанова, 1983 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Умер журналист и актер Владислав Коновалов, экс-супруг телеведущей и депутата Госдумы Оксаны Пушкиной. О трагическую новости сообщает «Российская Газета» со ссылкой на соцсети знаменитости.

«Девять дней назад ушел из жизни выдающийся журналист, обладатель отечественных и международных профессиональных наград. Мой учитель, мой коллега и моя первая настоящая любовь Владислав Коновалов. Мы прожили вместе 27 лет, потом наши пути разошлись», — написала Пушкина в личном блоге.

Телеведущая, которая на 20 лет моложе бывшего мужа, поблагодарила его за «уникальные уроки жизни и потрясающего сына».

123

Оксана Пушкина сообщила о смерти первого мужа — Владислава Коновалова. Instagram* / opushkina; Кадр из к/ф «Пацаны», реж. Динара Асанова, 1983 г.

Пушкина познакомилась с Коноваловым, будучи еще студенткой. Позднее стала работать журналистом под его началом и приняла его предложение о замужестве. У пары родился сын Артем, однако это не спасло брак. Причиной развода стали многочисленные измены супруга.

Владислав Коновалов родился в 1943 году. Работал телеведущим на Ленинградском телевидении. Снялся в фильме «Пацаны» и фильме-спектакле «Дети раздора» режиссера киностудии «Ленфильм» Динары Асановой. Над последним работал и как сценарист. Также участвовал в монтажном фильме «Очень вас всех люблю…» о творчестве и жизни умершей в 42 года Асановой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти создателя первого реалити-шоу в России Григория Любомирова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
Плотина из автомобилей: ливень в Сочи затопил улицы и смыл в овраг машины
9:41
В Узбекистане стартовали досрочные выборы президента
9:27
Умер бывший муж Оксаны Пушкиной журналист и актер Владислав Коновалов
9:14
Европарламент предупредил Украину о больших жертвах из-за кассетных боеприпасов
8:54
Григорий Лепс назвал причину ухода из шоу «Голос»
8:31
На Курской дуге снова горят немецкие танки, но Киев окрашивает «Родину-мать» в цвета флага США

Сейчас читают

Переданную Путиным икону с образом «Спаса Нерукотворного» доставили в зону СВО
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
Сгорел мгновенно: названа истинная причина смерти сына звезды «Тихого Дона» Хитяевой
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео