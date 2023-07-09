Ее искали до последнего, но было поздно: тело полуторагодовалой девочки нашли под мостом

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 98 0

В Иркутске обнаружено тело пропавшей месяц назад полуторагодовалой девочки

Ее искали до последнего, но было поздно: тело полуторагодовалой девочки нашли под мостом

Фото: www.globallookpress.com

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Вероятно, компания взрослых оставила ребенка без присмотра, что и привело к трагедии.

В Иркутске обнаружено тело ранее пропавшей малолетней девочки, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону. В ведомстве рассказали, что бездыханную полуторагодовалую девочку обнаружили в реке Ушаковка у моста в районе торгового центра.

Поисковые мероприятия не останавливались до самого момента обнаружения тела: была надежда, что ребенка можно найти живым. Но реальность оказалась страшнее.

Предварительно, следствие считает, что ход событий, которые привели к трагической гибели маленькой девочки, развивался следующим образом: компания взрослых 9 июня вместе с малолетними детьми отдыхали на берегу реки, но за детьми никто не присматривал. Пока родители распивали спиртные напитки, дети были предоставлены сами себе и играли у воды. В какой-то момент взрослые обнаружили, что полуторагодовалая девочка исчезла. Но было уже слишком поздно.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что ребенок мог утонуть, а на помощь ему просто никто не пришел.

Следственным отделом по Куйбышевскому району СУ СК России по Иркутской области было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время следователи, криминалисты и сотрудники МЧС работают на месте происшествия. После осмотра тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье утонули два маленьких брата во время рыбалки

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