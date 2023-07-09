Российские военные уничтожили еще одного «Вампира» под Донецком

ВС РФ уничтожили чешскую РСЗО RM-70 Vampire на донецком направлении
Фото: © РИА Новости
Защитники Донбасса успешно выполнили несколько боевых задач на донецком направлении за минувшие сутки.
Вооруженные силы РФ ликвидировали ракетную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства под Донецком. Об этом в рамках брифинга о ситуации в зоне СВО рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В военном ведомстве отметили, что помимо чешской техники на донецком направлении была ликвидирована американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin. Кроме того, российские силы разбили гаубицу «Мста-Б», четыре бронированные машины и три автомобиля из арсенала ВСУ.
Армия России уничтожила украинские HIMARS и RM-70 Vampire в районе Дружковки
Конашенков добавил, что урон был нанесен не только технике, но и живой силе противника. За минувшие сутки противник потерял до 180 боевиков ВСУ, в том числе иностранных наемников.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
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