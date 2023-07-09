«Кашель и глазки красные»: Ольга Рапунцель сообщила о болезни дочери

Скоро девушка снова поведет ребенка к врачу. Насколько все серьезно?

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала фанатам, что ее дочь заболела. Симптомы напоминают аллергию.

«У нас кашель и глазки красные. Сдали анализы все чисто. В сад пока не ходим, вот завтра думаю к врачу снова поедем, пока делаем ингаляции и даю им сироп от кашля. Главное, чтобы только не аллергия», — написала Рапунцель в своем блоге.

Сейчас бывшая участница «Дома-2» воспитывает детей — Василису и Софию — одна. В феврале 2023 года она рассталась со своим мужем Дмитрием Дмитренко.

Они поженились летом 2017 года. Став семьей, звезды российского «Дома-2» покинули проект и долгое время считались крепкой парой. Однако оказалось, что это совсем не так. В ходе публичных выяснений отношений между некогда возлюбленными стали появляться подробности их семейной жизни. Дмитренко обвинял Рапунцель в том, что она оскорбляла его, скандалила и настраивала детей против папы. По ее мнению, причина развода кроется в другом. Как утверждала блогер, он изменял ей и душил на глазах дочек.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Рапунцель рассказала о восстановлении после вторых родов. Ее здоровье сильно пошатнулось после появления на свет второго ребенка. Особенно пострадала полость рта.

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