Летевший из Москвы в Минводы самолет сел в Волгограде из-за недомогания ребенка

Летевший из Москвы в Минеральные воды самолет совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия шестилетнего пассажира. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

«Из аэропорта поступил вызов с поводом ухудшения состояния шестилетнего ребенка, на взлетную полосу была направлена анестезиолого-реанимационная бригада скорой медицинской помощи», — сказал представитель комитета ТАСС.

Ребенка госпитализировали в детскую клиническую больницу № 8, угрозы жизни нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяный россиянин напал на бортпроводника во время перелета из Москвы во Владивосток. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело — ему грозит до пяти лет лишения свободы.