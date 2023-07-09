«Будем искать любовь дальше»: Дава ушел с поста ведущего «Дома-2»
Дава ушел с поста ведущего «Дома-2»
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой покинул проект на позитивной ноте. В чем причина?
Около 13 лет скандально известный проект «Дом-2» вела Ольга Бузова, но в мае 2021 года вместо нее пришел уже ее экс-возлюбленный — шоумен Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава.
Это случилось после того, как блондинка разорвала с ним отношения. Поклонники поющей телеведущей посчитали, что с его стороны, это был некрасивый шаг. Также в ту пору Бузова обвинила в предательстве Ксению Бородину, которая согласилась работать с ее бывшем.
Однако 30-летний Дава ненадолго задержался в реалити-шоу. Сегодня прошло прощальное лобное, в ходе которого он сказал «пока» участникам и зрителям.
Уход Давы прокомментировала участница телестройки Либерж Кпадону.
«Он уходит с проекта и больше не будет ведущим. Ну, как говорится, не судьба. Будем искать любовь дальше» — написала девушка в соцсетях.
По словам участницы телешоу, Дава продолжит больше заниматься творческой деятельностью и в скором времени порадует фанатов новыми песнями или же участием в других медийных шоу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова предостерегла потенциальных партнеров.
- 5 июл
- «Оля Бузова подсадила на колбасу»: Мария Погребняк рассказала про свою диету
- 3 июл
- «Откуда грудь?» — Бузова показала внезапно выросшие формы
- 2 июл
- «Лучше не уходить!» — Бузова предостерегла потенциальных партнеров
- 28 июн
- «Такие разные, но родные»: Ольга Бузова поделилась детским фото с сестрой
- 23 июн
- «Верьте людям»: Ольгу Бузову легко обмануть
- 22 июн
- «Я не думаю, я просто делаю»: почему Ольге Бузовой легко живется
- 19 июн
- Журналистка Лаура Джугелия в свой день рождения третий раз стала мамой
- 17 июн
- «Вмешательство было»: могло ли лицо Ольги Бузовой отечь из-за филлеров
- 16 июн
- Бузова в образе императрицы, Крайнова — Клеопатры: вызов на премии «Золотой хит»
- 16 июн
- «Хорошо забытое старое»: Бузова посетила премию в средневековом образе
Читайте также
44%
-0.88 99.82
-0.90
Нашли ошибку?