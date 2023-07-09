«Будем искать любовь дальше»: Дава ушел с поста ведущего «Дома-2»

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 47 0

Дава ушел с поста ведущего «Дома-2»

«Будем искать любовь дальше»: Дава ушел с поста ведущего «Дома-2»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой покинул проект на позитивной ноте. В чем причина?

Около 13 лет скандально известный проект «Дом-2» вела Ольга Бузова, но в мае 2021 года вместо нее пришел уже ее экс-возлюбленный — шоумен Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава.

Это случилось после того, как блондинка разорвала с ним отношения. Поклонники поющей телеведущей посчитали, что с его стороны, это был некрасивый шаг. Также в ту пору Бузова обвинила в предательстве Ксению Бородину, которая согласилась работать с ее бывшем.

Однако 30-летний Дава ненадолго задержался в реалити-шоу. Сегодня прошло прощальное лобное, в ходе которого он сказал «пока» участникам и зрителям.

Уход Давы прокомментировала участница телестройки Либерж Кпадону.

«Он уходит с проекта и больше не будет ведущим. Ну, как говорится, не судьба. Будем искать любовь дальше» — написала девушка в соцсетях.

По словам участницы телешоу, Дава продолжит больше заниматься творческой деятельностью и в скором времени порадует фанатов новыми песнями или же участием в других медийных шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова предостерегла потенциальных партнеров.

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