Жертва стычки с участием Понасенкова* скончался в больнице

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 138 0

Мужчина, пострадавший в драке с участием Понасенкова*, умер в больнице

Жертва стычки с участием Понасенкова* скончался в больнице

Фото: www.globallookpress.com / Boris Kremer

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Врачи месяц боролись за жизнь пациента.

Скончался мужчина, которого толкнул друг блогера Евгения Понасенкова*. Как стало известно 5-tv.ru, врачи до последнего боролись за жизнь пострадавшего, но помочь не смогли.

55-летний мужчина месяц находился в коме. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа и отек головного мозга.

Конфликт с участием Евгения Понасенкова произошел в начале июня. По словам блогера, в тот день он гулял по Арбату вместе со своим юристом. Внезапно к ним подошел пьяный мужчина и якобы начал их оскорблять. Приятель историка толкнул незнакомца, после чего тот споткнулся и упал.

В результате обычного толчка мужчина попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, травматическим кровоизлиянием, переломом костей свода и основания черепа.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Не исключено, что в ближайшее время дело могут переквалифицировать на более тяжкую статью

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгений Понасенков призвал не предъявлять ему претензии из-за драки в центре Москвы.

* — признан в РФ иноагентом

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