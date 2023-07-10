Новая эпидемия? Врач рассказал, чем опасен менингит и как легко его распознать

Почему вспышка инфекции началась на Урале? И грозит ли эпидемия всей России?

Уральский Роспотребнадзор зафиксировал 15 случаев менингококковой инфекции, два из них — летальные. О том, как распознать страшное заболевание всего по одному симптому, NEWS.ru рассказал заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Чаще всего пациент переносит болезнь в той же форме, как при простуде. Иногда заболевший может даже не обратить внимания на симптомы. Однако проверить наличие инфекции очень легко.

«Главный симптом, который каждый может распознать, — когда сильно болит голова, человек не может дотянуться подбородком до груди, наклонить голову вперед», — рассказал Покровский.

Если сделать этого не получилось, академик посоветовал срочно вызывать скорую, потому что, скорее всего, у человека уже началось раздражение мозговых оболочек.

В России есть вакцина от менингококковой инфекции. Пока, по словам эксперта, руководство Роспотребнадзора решает, нужно ли прививать все население региона, где обнаружится очаг.

«Подъем заболеваемости ожидается, и наша медицина должна быть готова, я знаю, что это серьезно обсуждается в Роспотребнадзоре, в Минздраве, может и правительство вовлечено в этот вопрос», — рассказал Покровский.

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