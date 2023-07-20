Регина Тодоренко: «Лучшая детская площадка — это огород»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 68 0

Регина Тодоренко назвала огород лучшей детской площадкой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

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По мнению телеведущей, копание в грядках развивает мелкую моторику.

Регина Тодоренко назвала огород лучшей детской площадкой. О своем детстве телеведущая эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на звездной премии «Мама года 2023» от журнала MODA topical.

«Я очень люблю природу, я люблю гриль, я люблю готовить. Как мне кажется, дети ближе к земле развиваются хорошо. Я вообще считаю, что лучшая детская площадка — это огород», — убеждена Тодоренко.

Телеведущая считает, что стала хорошим человеком потому, что выросла на огороде, а копание в грядках, по мнению Тодоренко, развивает мелкую моторику.

«Мне бы хотелось, чтобы мои дети почаще выращивали огурцы и помидоры», — смеется телеведущая.

В браке с певцом Владом Топаловым у Тодоренко появилось два сына. Телеведущачя воспитывает четырехлетнего Михаила и годовалого Мирослава, которым она старается отдавать максимум своего времени.

«Муж не так много пространства занимает, как дети. А вот дети занимают очень много пространства и не только физического, но и в твоей душе. Каждый раз, когда я куда-то выезжаю на работу, я все время о них думаю: «А как там они? А что там?» — делится телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко покормила сына грудью прямо на работе.

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