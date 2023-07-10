Появились подробности убийства в Краснодаре экс-замглавы отдела по мобилизационной работе

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 927 0

СК возбудил уголовное дело об убийстве в Краснодаре бывшего замначальника отдела по мобилизационной работе

Появились подробности убийства в Краснодаре экс-замглавы отдела по мобилизационной работе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

Читайте нас в: Дзен Новости

Делом уже занялись сотрудники Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в Краснодаре бывшего заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Тело 42-летнего мужчины было обнаружено вблизи улицы Береговой в понедельник, 10 июля. На нем зафиксировали огнестрельные ранения. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Между тем оно находится в работе отдела по расследованию особо важных дел.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов», — добавляется в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убитый бывший заместитель начальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий находится в отставке с 2020 года.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.49
-0.20 100.42
0.60
Будьте благосклонны к смелым начинаниям: китайский совет дня на понедельн...

Последние новости

22:54
Первый звоночек: как поставка кассетных бомб США отразится на поддержке Киева
22:40
В Электростали двое мужчин сняли скальп юноше из-за зеленого ирокеза
22:28
Столтенберг заявил о согласии Турции принять Швецию в НАТО
22:22
Новый отбор в ряды космонавтов стартовал в России
22:10
Появились подробности убийства в Краснодаре экс-замглавы отдела по мобилизационной работе
22:02
Как не красиво: Байден дважды нарушил этикет на встрече с королем Карлом III

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Я есть, потому что у меня был Алексей Глебович»: Ярмольник трогательно простился с Кузнецовым
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео