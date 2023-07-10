Появились подробности убийства в Краснодаре экс-замглавы отдела по мобилизационной работе

Делом уже занялись сотрудники Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в Краснодаре бывшего заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Тело 42-летнего мужчины было обнаружено вблизи улицы Береговой в понедельник, 10 июля. На нем зафиксировали огнестрельные ранения. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Между тем оно находится в работе отдела по расследованию особо важных дел.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов», — добавляется в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убитый бывший заместитель начальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий находится в отставке с 2020 года.