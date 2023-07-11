Небесные краски: необычное облако нависло над китайским островом Хайнань

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Необычное облако в виде разноцветного леденца нависло над китайским островом Хайнань

Фото, видео: www.globallookpress.com / Olaf Krüger; 5-tv.ru

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Природное явление имеет научное объяснение.

Уникальное природное явление — Пилеус — наблюдали на острове Хайнань, куда в докоронавирусную эпоху любили ездить наши туристы. Над городом Хайкоу зависло необычное облако, напоминающее закрученную по спирали карамель, зефир или рожок мороженого. Оно светилось всеми цветами радуги.

Такой эффект возникает благодаря тому, что солнце попадает на охлажденные капли воды в облаке под определенным углом.

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Небесные краски: необычное облако нависло над китайским островом Хайнань

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