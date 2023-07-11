Пять детей пострадали и один человек погиб при пожаре в Нижнем Новгороде
Пострадавшие были отправлены в лечебные учреждения.
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
Один человек погиб, шестеро, включая пятерых детей, пострадали в результате пожара в жилом доме на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
Воспламенение произошло в доме на улице Бекетова, 5Б. Площадь составила 80 квадратных метров. Очаги удалось ликвидировать.
«Пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения Нижнего Новгорода. В результате пожара один человек погиб», — говорится в сообщении.
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Для того, чтобы потушить пламя были привлечены 80 человек и 24 единицы техники, в том числе 51 сотрудник МЧС и 13 единиц техники от регионального главка.
Ранее 5-tv.ru писал, что жители Челябинской области объединяются для борьбы с лесными пожарами.
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