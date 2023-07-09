Деревянный храм горит в Нижегородской области
Огонь распространился по всей площади здания.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Храм горит в деревне Новая Слобода в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, огнем охвачена вся площадь здания. На месте работают 25 спасателей и десять единиц техники.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
По данным местного портала NN.RU, крупный пожар произошел в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи. Он представляет собой одноэтажное деревянное здание, его площадь составляет около 350 квадратных метров.
Причины пожара выясняются.
Ранее, писал 5-tv.ru, в январе текущего года в Москве загорелось деревянное здание возле храма Иоанна Кронштадтского. Спасателям удалось быстро потушить пламя, не дав ему охватить все здание и перекинуться на храм.
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