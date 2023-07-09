Деревянный храм горит в Нижегородской области

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 28 0

Огонь распространился по всей площади здания.

Деревянный храм горит в Нижегородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Читайте нас в: Дзен Новости

Храм горит в деревне Новая Слобода в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, огнем охвачена вся площадь здания. На месте работают 25 спасателей и десять единиц техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

По данным местного портала NN.RU, крупный пожар произошел в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи. Он представляет собой одноэтажное деревянное здание, его площадь составляет около 350 квадратных метров.

Причины пожара выясняются.

Ранее, писал 5-tv.ru, в январе текущего года в Москве загорелось деревянное здание возле храма Иоанна Кронштадтского. Спасателям удалось быстро потушить пламя, не дав ему охватить все здание и перекинуться на храм. 

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
Горячая Земля июля тормозит дела: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16...

Последние новости

0:50
Колесо обозрения «Солнце Москвы» остановили из-за короткого замыкания
0:29
«Она любит меня»: Бедрос Киркоров раскрыл правду об отношениях с помощницей
0:10
Деревянный храм горит в Нижегородской области
23:56
«Другой человек»: Отец Влада Топалова рассказал, как Регина Тодоренко изменила его сына
23:42
Минэнерго Украины заявило о повреждении половины объектов энергосистемы страны
23:29
Счастливы в браке уже год: Андрей Чадов тайно женился на модели Анастасии Виноградовой

Сейчас читают

Счастливы в браке уже год: Андрей Чадов тайно женился на модели Анастасии Виноградовой
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
Кириенко открыл форум «Истоки» и одноименный молодежный центр в Псковской области
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео