Лисичанск отметил первую годовщину освобождения от ВСУ

Авиация подразделения группировки «Юг» в зоне СВО нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и огневых средств противника, отражая попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону в том числе на Лисичанском направлении.

В городе, да и во всей ЛНР в эти дни вспоминают события годовой давности, когда в центр Лисичанска вошли колонны российской армии. А одним из первых журналистов там тогда оказался корреспондент «Денис Кулага» — он вспоминает о том, как это было.

Глубокие порезы от осколков, как память о тяжелых боях за Лисичанск.

«Пушка стояла на другой позиции, в дерево прилетел осколочный снаряд. Пробило пушку. Вот толщина металла, как видите сами. Осколки пролетели. Но девочка работает в штатном режиме. Никаких проблем не видим», — рассказал один из бойцов.

Как и год назад в битве за Лисичанск, сегодня артиллеристы 6-й казачьей бригады пробивают дорогу к освобождению Северска.

«Гаубицы 6-й казачьей бригады сейчас работают по Северскому направлению, цели дежурные, как только разведка обнаруживает движение со стороны ВСУ, тут же подключаются наши артиллеристы», — передает военкор «Известий».

За время СВО казаки ЛНР прошли огромный фронтовой путь: сначала освобождение Попасной, затем наши бойцы выбили ВСУ из Золотого. И главный трофей на счету 6-й бригады — деоккупация Лисичанска.

2 июля 2022 года колонна бронетехники, а также штурмовых отрядов 6-го казачьего полка, практически не встречая сопротивления, вошла в Лисичанск. Судя по отметкам, асфальт возле местного дома культуры до сих пор помнит события того дня.

«Вместе с танкистами ЛНР заезжаем в центр, сейчас распределяются машины по секторам, там дальше заходят штурмовые группы, чтобы зачистить районы», — рассказывал Денис Кулага год назад.

Сегодня же мы расскажем, как город отмечает свою первую годовщину освобождения.

«До того, как они вышли из города, начали отступать и взрывать здания. Все взрывали, просто закладывали мины. Потом они ушли, наступила тишина просто гробовая. А потом мы увидели мальчиков, первые трое к нам зашли, разведчики вроде как. Радость, конечно, большая», — рассказала местная жительница.

Это для жителей Лисичанска главный символ смены режима в городе. Еще накануне отступления украинские войска сорвали Т-34 с постамента и волоком протащили до окраины города. А уже в августе 2022 года наши бойцы поставили боевую машину Великой Отечественной войны на свое законное место.

«Мы восстанавливаем больницы, мы восстанавливаем школы, мы восстанавливаем те объекты социальной сферы, которые необходимы для нормальной работы людей. Работа проводится ежедневно, естественно, люди это видят и ощущают», — рассказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Главная задача — отодвинуть фронт как можно дальше от города, чтобы полноценно заниматься восстановлением. Враг то и дело пытается запугать жителей беспорядочными обстрелами, но тут на защите всегда стоят бойцы 6-й казачьей бригады.

А это для жителей Лисичанска — главный символ смены режима в городе. Еще накануне отступления украинские войска сорвали Т-34 с постамента и волоком протащили до окраины города. Но уже в августе 2022-го наши бойцы поставили боевую машину великой отечественной войны на свое законное место. И теперь это не только символ победы, но и порядка в городе.