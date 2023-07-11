Российские школьники выиграли международную олимпиаду по биологии

Эфирная новость 28 0

Ученики из столичного региона смогли показать всему миру уровень своих знаний.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские школьники стали лучшими в мире в биологии! Ребята взяли три «золота» и «серебро» в международной олимпиаде. Соревнования проходили в Объединенных Арабских Эмиратах. В них участвовали почти 300 человек из 80 стран.

Знания проверяли по анатомии и физиологии животных и человека, генетике, эволюции и биохимии. Россияне — ученики московских и подмосковных школ — справились со всеми заданиями лучше и быстрее всех.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
91.49
-0.20 100.42
0.60
Остановка — тоже часть пути: китайский совет дня на вторник, 11 июля

Последние новости

9:35
В Польше прошла акция против поддержки Украины
9:14
Убил и закопал: пропавшую под Челябинском школьницу нашли мертвой у реки
8:53
Умер обладатель ТЭФИ, режиссер популярных телепрограмм Кирилл Пухонто
8:39
Российские школьники выиграли международную олимпиаду по биологии
8:27
«Они хотели убить всех»: поляки увидели в украинских беженцах нацистов из прошлого
8:16
«Я пью определенные таблетки»: Бьянка озвучила свои диагнозы

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Я есть, потому что у меня был Алексей Глебович»: Ярмольник трогательно простился с Кузнецовым
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео