Российские школьники выиграли международную олимпиаду по биологии
Ученики из столичного региона смогли показать всему миру уровень своих знаний.
Фото, видео: 5-tv.ru
Российские школьники стали лучшими в мире в биологии! Ребята взяли три «золота» и «серебро» в международной олимпиаде. Соревнования проходили в Объединенных Арабских Эмиратах. В них участвовали почти 300 человек из 80 стран.
Знания проверяли по анатомии и физиологии животных и человека, генетике, эволюции и биохимии. Россияне — ученики московских и подмосковных школ — справились со всеми заданиями лучше и быстрее всех.
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