В долгах как в шелках: кто из знаменитостей живет не по средствам

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Рита Миронова
Рита Миронова 9 0

У МакSим, Волочковой и Киркорова нашли крупные денежные долги

В долгах как в шелках: кто из знаменитостей живет не по средствам

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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За картинкой роскошной жизни в соцсетях зачастую скрываются миллионные долги и кредиты. Кто из звезд не может вылезти из долговой ямы?

Звезды российского шоу-бизнеса показывают роскошную жизнь в соцсетях, но никогда не рассказывают о долгах. Привычку жить на широкую ногу же не искоренить многим знаменитостям.

Певица МакSим

Недавно за здоровье любимой артистки переживала вся страна, теперь же певица светится в «черном списке» налоговой службы. Пока исполнительница болела тяжелой формой коронавируса, родственники начали делить ее имущество. А спустя год после выздоровления ей пришлось отменить тур из-за осложнений.

Все эти факторы не позволяют МакSим выполнить свои налоговые обязательства. Долг уже превысил один миллион рублей.

Гоша Куценко

По словам самого Куценко, он привык жить в серьезных долгах. В 2006 году их сумма составляла 24 миллиона рублей. В 2019 году просочились данные о 693 тысячах долга, которые шоумен не выплатил со времен 2015 года.

Анастасия Волочкова

Королева шпагатов и любительница шампанского чаще всего оспаривает выставленные счета в суде и утверждает, что ее пытаются очернить нарочно. Правда, за балериной все же числится долг в 50 тысяч рублей за недоимку по налогу на имущество.

Филипп Киркоров

Артист попал в базу судебных приставов пять лет назад, когда задолжал латвийскому банку за ипотеку в полтора миллиона евро. Также есть задолженности и у компаний Киркорова. Но дело удалось решить без ущерба для бизнеса и творчества.

Елена Блиновская

В последнее время имя блогерши на слуху — она задолжала государству 918 миллионов рублей. Суд арестовал 35 счетов знаменитости и назначил домашний арест, запретив пользоваться интернетом на период следствия. Вся лакшери-жизнь блогера оказалась лишь красивой картинкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из интернет-знаменитостей попал под проверку налоговой службы.

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