Путин подписал закон о присоединении РФ к соглашению об упрощении торговли в АТР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

В Минэкономразвития пояснили, что это значит для страны и ее партнеров.

Путин подписал закон о присоединении РФ к соглашению об упрощении торговли в АТР

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает присоединение России к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Текст документа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Минэкономразвития прокомментировали принятие закона и рассказали, что он будет регулировать. По словам заместителя ведомства Владимира Ильичева присоединение к соглашению позволит ускорить экспортно-импортные и транзитные процессы с партнерами в странах региона.

«Мы сможем участвовать в разработке правил игры по электронной торговле, а в перспективе снизим издержки для бизнеса при экспорте нашей продукции на приоритетные для страны рынки», — добавил он.

Рамочное соглашение было принято в феврале 2021 года. В нем участвуют 11 стран, среди которых Китай, Азербайджан, Иран и другие. Отмечается, что присоединению Москвы к соглашению поспособствовали партнеры РФ по таким межправительственным организациям как ЕАЭС и СНГ.

Минэкономразвития на протяжении двух лет с момента запуска соглашения работало над интеграцией страны в него. Подписанный Путиным документ был одобрен Правительством и Госдумой. Через 90 дней после передачи ратификационной грамоты генсекретарю ООН РФ станет полноправной участницей соглашения.

После присоединения российской стороны к договору и проведения всех необходимых оценок министерством будет сформулирован план развития, соответствующий национальному уровню. Эксперты из РФ начнут принимать участие в дальнейших переговоры по вопросам развития Рамочного соглашения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России с 1 января 2024 года стартует программа долгосрочных сбережений россиян.

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