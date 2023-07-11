В Госдуме одобрили поправку об аннулировании брака из-за смены пола супругом

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Изменения вносятся в статью Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака.

В Госдуме одобрили поправку об аннулировании брака из-за смены пола супругом

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

Читайте нас в: Дзен Новости

Комитет Госдумы по здоровью одобрил поправку об аннулировании брака в случае смены пола одним из супругов. Новое основание для прекращения брака будет внесено в статью 16 Семейного кодекса.

Норма также будет регулировать условия усыновления детей. В случае наличия справки о смене пола человеку будет запрещено иметь приемных детей.

Законопроект был внесен в нижнюю палату два месяца назад. Его инициаторами стали все пять думских фракций. Кроме того предлагается ввести запрет на сену пола хирургическим путем, также формирование признаков другого пола у человека.

Проект предусматривает исключения в случае необходимости хирургического вмешательства с целью лечения врожденных аномалий. Решение о необходимости вмешательств будет принимать медицинская комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения.

Органам ЗАГС будет запрещено вносить изменения в документы, которые основаны на выданных медицинскими учреждениями справках о смене пола.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака.

+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
91.49
-0.20 100.42
0.60
Остановка — тоже часть пути: китайский совет дня на вторник, 11 июля

Последние новости

18:54
«Не прощу себя»: Лепс заговорил о возвращении к бывшей жене
18:54
Жил в безденежье и запоях: что удержало Алексея Нилова от неминуемой смерти
18:43
Шойгу: Путин дважды в сутки заслушивает доклады об обстановке в зоне СВО
18:34
ВС РФ уничтожили 17 немецких Leopard с начала контрнаступления ВСУ
18:25
Шойгу: контрнаступление Украины в зоне СВО оказалось безуспешным
18:24
Шойгу: в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину ВС РФ ответят зеркально

Сейчас читают

Молдавия должна остаться в СНГ, а не смотреть на Румынию и НАТО — соцопро
Вез на ферму, где резал свиней: мрачные кадры из города, где убили 11-летнюю школьницу
Во всем опять виновата Россия: промежуточные итоги саммита НАТО в Вильнюсе
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео