«Ваше оружие убивает стариков и детей»: в России прошли митинги против саммита НАТО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 30 0

Митинги против саммита НАТО прошли у посольств западных стран в городах РФ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Всего на акции протеста вышли более двух с половиной тысяч активистов с яркими плакатами.

По всей России у посольств стран Запада прошли митинги против саммита НАТО. На данный момент митинги прошли у посольств Великобритании, Испании и США в Москве и у генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге.

«Мы пришли напомнить, что страны — участники НАТО — настоящие пособники убийц и террористов. Именно они поставляют оружие нацистскому режиму Украины», — заявил глава центрального штаба «Молодой гвардии Единой России» Александр Амелин.

Всего на акции протеста вышли более двух с половиной тысяч активистов с яркими плакатами. Люди скандировали лозунги: «Оружие НАТО в руках террористов», «НАТО — ваше оружие убивает стариков и детей».

Запланированный на 11–12 июля саммит Североатлантического альянса стартовал Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтеберг и премьер Эстонии Кая Каллас ранее анонсировали некий сюрприз по членству Украины в блоке, который будет озвучен в рамках мероприятий саммита.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Европе все меньше людей поддерживают отправку денег и оружия Украине.

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