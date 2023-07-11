Путин провел встречу в Кремле с председателем правления ВТБ

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В ходе беседы обсуждался мировой экономический кризис и его влияние на российскую экономику.

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Санкции против России привели к крупнейшему с 2008-го года банковскому кризису в США, который уже распространяется на Европу. Об этом президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле рассказал председатель правления ВТБ Андрей Костин. Он также отметил, что поведение Запада разрушило прежнее устройство мировой экономики и спровоцировало рост инфляции.

«Банковский сектор чувствует себя надежно. Я не думаю, что будут какие-то проблемы. Хотя мы, конечно, понесли определенные убытки за счет того, что у нас просто забрали собственность», — сообщил Костин.

«То, что Вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединенных Штатов», — добавил Путин.

«Я с Вами согласен. Сейчас надо учиться работать по-новому. И я думаю, что за несколько лет вполне возможно в значительной степени перестроить финансовую систему. Она будет иметь другой облик», — заметил председатель правления ВТБ.

Президент поинтересовался, как изменился банковский портфель. Костин отметил, что кредитование в западных валютах больше не идет. При этом, наблюдается рост кредитования в рублях, юанях и других мировых валютах.

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