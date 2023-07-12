В МВД опровергли информацию о сговоре следователя с адвокатом по делу Чекалиных

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Полина Долгова
Полина Долгова 40 0

По уголовному делу блогера проводится целый комплекс необходимых следственных действий. Но каких?

В МВД опровергли информацию о сговоре следователя с адвокатом по делу Чекалиных

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Информация о сговоре следователя по делу блогера Лерчек (Валерии Чекалиной. — Прим.ред) с адвокатом не является действительной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Прежде соответствующая информация появилась в одном из Telegram-каналов. В публикации утверждалось, что следователь был отстранен от работы.

«Данная информация не соответствует действительности. В настоящее время по указанному уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.

Также в столичном МВД подчеркнули, что следователь продолжает исполнять свои служебные обязанности. Однако само дело было передано для расследования в следственную часть УВД по Восточному административному округу столицы. Связано это с большим объемом работ и наличием нескольких потерпевших.

В марте уголовное дело в отношении Чекалиной было возбуждено из-за неуплаты налогов более чем на 300 миллионов рублей. Впоследствии в отношении не только блогера, но и ее супруга было открыто новое дело об отмывании денежных средств. По данным следователей, они легализовали более 130 миллионов рублей незаконным путем.

Суд отказал в снятии ареста со счетов семьи Чекалиных

Предполагается, что блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, которая применяется при доходах до 150 миллионов рублей в год, хотя ее реальный доход был выше.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд отказал в снятии ареста со счетов семьи Чекалиных.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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