«Угрожали тюрьмой»: Ида Галич попала в неприятную ситуацию в Берлине

|
Полина Долгова
Полина Долгова 20 0

Блогер Ида Галич заявила, что ей угрожали тюрьмой на концерте в Берлине

«Угрожали тюрьмой»: Ида Галич попала в неприятную ситуацию в Берлине

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда побывала на концерте известной музыкальной группы. Охранники просили ее покинуть мероприятие, хотя вела себя она вполне прилично. Что стало причиной?

Недавно блогер Ида Галич посетила концерт группы Depeche Mode в Европе. Шоу было фееричным, однако с организацией было много проблем. Об этом звезда социальных сетей пожаловалась в своем Telegram-канале.

По словам знаменитости, ее и компанию попросили уйти с концерта, потому что на их руки забыли надеть браслеты.

«Мне угрожали тюрьмой. <…> Но все хорошо! Мы тут пляшем», — написала она.

Галич отметила, что в очередной раз убедилась, что в Европе плохое качество организации концертной деятельности. Правда, она резюмировала это одним коротким словом — «дно».

Знаменитость напомнила, что уже сталкивалась с подобной ситуацией. И тоже в Европе. Это было во время медового месяца с экс-супругом в Барселоне.

«Нас не пускали на стадион, так как кто-то прошел по нашим билетам. Я тогда много плакала, и нас пустили», — вспомнила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивлеева пожаловалась на проблемы с лишними килограммами.

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.50
-0.99 99.68
-0.74
Не бойтесь выделяться из толпы: китайский совет дня на среду, 12 июля

Последние новости

3:47
«Угрожали тюрьмой»: Ида Галич попала в неприятную ситуацию в Берлине
3:27
Символ МХТ им. Чехова станет индикатором невесомости у экипажа корабля «Союз МС-22»
3:15
Не бойтесь выделяться из толпы: китайский совет дня на среду, 12 июля
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака
2:49
Бритни Спирс планирует выпустить мемуары: «Моя история»
2:31
Как «Солнцепеки» выжигают укрепрайоны ВСУ на запорожском направлении

Сейчас читают

Молдавия должна остаться в СНГ, а не смотреть на Румынию и НАТО — соцопро
В Орске 13 детей госпитализированы после массового отравления
Отличившимся при отражении атак ВСУ российским бойцам вручили госнаграды
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео