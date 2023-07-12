«Угрожали тюрьмой»: Ида Галич попала в неприятную ситуацию в Берлине

Звезда побывала на концерте известной музыкальной группы. Охранники просили ее покинуть мероприятие, хотя вела себя она вполне прилично. Что стало причиной?

Недавно блогер Ида Галич посетила концерт группы Depeche Mode в Европе. Шоу было фееричным, однако с организацией было много проблем. Об этом звезда социальных сетей пожаловалась в своем Telegram-канале.

По словам знаменитости, ее и компанию попросили уйти с концерта, потому что на их руки забыли надеть браслеты.

«Мне угрожали тюрьмой. <…> Но все хорошо! Мы тут пляшем», — написала она.

Галич отметила, что в очередной раз убедилась, что в Европе плохое качество организации концертной деятельности. Правда, она резюмировала это одним коротким словом — «дно».

Знаменитость напомнила, что уже сталкивалась с подобной ситуацией. И тоже в Европе. Это было во время медового месяца с экс-супругом в Барселоне.

«Нас не пускали на стадион, так как кто-то прошел по нашим билетам. Я тогда много плакала, и нас пустили», — вспомнила она.

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