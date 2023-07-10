«Медленно и мучительно»: Ивлеева пожаловалась на проблемы с лишними килограммами

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 91 0

Телеведущая Ивлеева пожаловалась на трудности похудения

«Медленно и мучительно»: Ивлеева пожаловалась на проблемы с лишними килограммами

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда соцсетей призналась, что два дня «жрала, как не в себя».

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева пожаловалась на трудности с похудением. В своем в Telegram-канале она рассказала, что два дня «жрала, как не в себя» много углеводов и теперь у нее живот «размером со Вселенную».

«Это так несправедливо — ты не жрешь две недели <…>. В основном, как я говорила, белок и все такое, и так долго, медленно, мучительно уходят килограммы — вот эта вся вода и так далее… А стоит потом два дня пожрать <…>, и ты сразу отекаешь, каких-то просто необъятных габаритов становишься», — посетовала Ивлеева в аудиосообщении.

Она добавила, что набранный вес ей придется сбрасывать как минимум три дня.

Недавно 32-летняя Ивлеева в мини с глубоким декольте восхитила певиц Риту Дакоту и Клаву Коку своими «сисяо», как выразилась одна из них. Звезда соцсетей опубликовала фото, на котором позирует в дерзком наряде с частично обнаженной грудью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Бьянка рассказала о своих успехах в борьбе с лишним весом.

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