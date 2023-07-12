«Удар сдержали»: участники боя под Прохоровкой вспомнили детали крупнейшего танкового сражения ВОВ

Ровно 80 лет исполнилось с начала крупнейшего танкового сражения в мировой истории — боя под Прохоровкой. Он стал кульминацией битвы на Курской дуге. 12 июля 1943-го советские «тридцатьчетверки» приняли вызов немецких «Тигров» и «Пантер». Вермахту не удалось взять реванш за Сталинград, Красная армия пошла дальше на Запад.

С участниками одного из решающих сражений Великой Отечественной войны поговорила корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Больше пяти тысяч свечей. Волонтеры Победы и жители Белгорода аккуратно составляют слова «Прохоровка помним». Бои в районе Прохоровского поля шли уже в ночь на 12 июля 1943-го. 80 лет спустя свечу памяти зажгли в центре Белгорода.

Бои в районе Прохоровского поля шли уже в ночь на 12 июля 43-го. 80 лет спустя свечу памяти зажгли в центре Белгорода.

«Немцы вклинились в нашу оборону на 35 километров здесь. Они принимают решение повернуть в район Прохоровки, здесь они планировали окружным путем обойти Курск, выйти на оперативный простор, ну а дальше продолжить беспрепятственное движение на Москву», — рассказывает заместитель директора Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» Оксана Мишкина.

Коренной белгородец Александр Сергеевич Поляков скрыл свой возраст, чтобы его, 17-летнего взяли в разведку. Молодой, как сам говорит, самоучка сразу попал на Курскую дугу.

«Мы, разведчики, первые шли — две машины. И потом по рации сообщаем: мы находимся в центре Прохоровки. А немецкие самолеты все время, мы только начали идти, и она в то место начала бомбить, „Рама“ (двухмоторный разведывательный самолет Вермахта Fw 189 — Прим. ред.) эта», — вспоминает участник Великой отечественной войны, участник Курской битвы Александр Поляков.

В Прохоровке развернулось самое масштабное танковое сражение Великой Отечественной — больше 1200 танков и самоходных орудий. Наши «тридцатьчетверки» в ожесточенном бою сошлись с новейшими на тот момент тяжелыми немецкими «Тиграми».

«Удар мы сдержали и нанесли сами такой удар, такой мощи, что немцам пришлось отходить, и было понятно, что войну они уже проиграли, вопрос был времени», — отметил кандидат исторических наук Валерий Куличков.

У немецких «Тигров» — толстая броня и мощные длинноствольные пушки, перед которыми броня советских танков фактически беззащитна. У Т-34 тех времен — 76-миллиметровые пушки, которыми в лоб немцев было не пробить. Приходилось идти на хитрость –вспоминает Григорий Иванович Ваганов — самый молодой командир артиллерийского расчета в Курской битве. Подбить немецкие махины удавалось сбоку.

«Боковая стена. Лобовая — 40 сантиметров, а боковая четыре сантиметра. Когда немцы уверены, что они сломят нас, перешли в наступление. Мы стали стрелять. Один, второй, третий танк подбили», — рассказал участник Великой отечественной войны, участник Курской битвы Григорий Ваганов.

Ожесточенная схватка длилась весь день, к вечеру танковые экипажи вместе с пехотой дрались врукопашную. За день противник потерял около десять тысяч человек и больше 360 танков.

Прохоровское поле наряду с Бородинским и Куликовым — третье ратное поле России. Оно само — памятник мужеству и героизму непобедимого советского народа. Именно здесь 12 июля 1943 года произошел кульминационный момент Курской битвы, после которого вся гитлеровская операция «Цитадель» потерпела крах. И дальше этого места немцы уже не продвинулись.

В Прохоровке стратегическая и наступательная инициатива окончательно перешла к Советской армии — очень скоро были освобождены Орел и Белгород и 23 августа от фашистов окончательно освобожден Харьков. Сегодня в Прохоровке — один из самых масштабных и красивых музеев-заповедников, куда ежегодно приезжают сотни тысяч гостей из всех уголков России, поклониться подвигу и рассказать о нем детям.