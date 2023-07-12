«Это мои дети»: Александр Домогаров в свой юбилей рассказал о главных достижения в жизни

Сегодня артисту исполнилось 60 лет.

У народного артиста РФ Александра Домогарова юбилей. 12 июля ему исполнилось 60 лет. На его счету более 50 ролей в фильмах и сериалах. Прославился актер своей статной внешностью и олицетворением мужественности не только на экранах. Сегодня он продолжает чаще играть в театре, нежели в кино. Но с чего все начиналось?

Его дебют в кино состоялся в 1984 году, но известность пришла не сразу, а только в 1992, когда Домогаров сыграл роль Павла Горина в культовом фильме «Гардемарины III».

Особым успехом у ценителей театрального искусства пользуются роли Александра Домогарова в спектаклях Андрея Кончаловского по пьесам А. П. Чехова «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад».

А у телезрителей неописуемый восторг вызывает Домогаров в роли Андрея Серегина в культовом сериале «Бандитский Петербург».

5-tv.ru взяло большое интервью у актера, в котором он рассказал про его главные достижения в жизни и самую значимую роль.

По словам артиста, достижения в жизни — это каждодневные моменты.

«Мы достигаем чего-то, мы теряем. Не могу вам сказать, какое самое важное достижение в моей жизни. Достижение — то что я есть. Сын у меня есть, дом построен не один, много деревьев посадил», — ответил он.

Единственное, что не сделал, в шутку отметил актер, разве что быка племенного не вырастил.

Отвечая на вопрос о том, какая роль оказалась для него самой значимой, Домогаров ответил, что ценит свою профессию, поэтому каждый проект — его ребенок, а дети не могут быть нелюбимыми.

«Не может быть нелюбимый ребенок. Он просто не может быть. Он все равно твой любимый. Другое дело, что может быть одному ребенку ты много уделяешь внимания, другому мало уделяешь внимания. Он вырастает несколько другим. Не таким, каким бы ты хотел. Но это мои дети. Я не могу сказать, что есть любимый, а есть нелюбимый ребенок. Ну такого нет», — ответил театрал.

Ранее 5-tv.ru писал, что Домогаров категорично ответил на вопрос об эмиграции.