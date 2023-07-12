Подозреваемого в убийстве школьницы под Челябинском доставили в суд

Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Челябинской области доставили в Ашинский городской суд. Видео с места событий появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Тело школьницы с ножевыми ранениями нашли 10 июля в лесу возле города Сим Челябинской области. В тот же день благодаря записям с камер наблюдения полицейские вышли на подозреваемого — отца подруги убитой девочки. Мужчину задержали, а в ходе допроса он сознался в содеянном.

Выяснилось, что подозреваемый в день убийства выпил несколько бутылок пива, хотя алкоголь ему противопоказан. По словам родственников, в детстве он едва не умер от пневмонии, после чего у него начались проблемы с сосудами мозга из-за кислородного голодания. На протяжении всей жизни мужчину мучали головные боли, врачи подозревали у него рассеянный склероз и неврологические отклонения.

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Сам предполагаемый убийца утверждает, что плохо понимал, что делает в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить, почему совершил страшное преступление, он не смог. При этом прежде чем признаться в содеянном, он два дня обманывал свою семью и волонтеров и якобы помогал искать пропавшую девочку. За расправу над школьницей подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об убийстве школьницы под Челябинском.