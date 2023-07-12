Лавров прилетел в Индонезию для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Джакарту для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает с места событий корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Ожидается, что глава российского дипломатического ведомства проведет целую серию встреч. Они, преимущественно, будут посвящены укреплению позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также усилению имеющейся архитектуры безопасности.