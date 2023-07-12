Лавров прилетел в Индонезию для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Основным вопросом на международных встречах станет укрепление позиций России в регионе.
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Фото, видео: © РИА Новости / Асатур Есаянц; 5-tv.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Джакарту для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает с места событий корреспондент «Известий» Николай Иванов.
Ожидается, что глава российского дипломатического ведомства проведет целую серию встреч. Они, преимущественно, будут посвящены укреплению позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также усилению имеющейся архитектуры безопасности.
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