«Играет на руку Путину»: как Зеленский ухудшает ситуацию со своей позицией по НАТО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Американский генерал Маккафри: Зеленский реакцией на решения НАТО сыграл на руку России

«Играет на руку Путину»: как Зеленский ухудшает ситуацию со своей позицией по НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Mykola Tys

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Американский генерал считает, что лидер киевского режима выставляет это так, будто он сражается против всего Альянса.

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на позицию НАТО по вступлению в Альянс играет только на руку России. Такое мнение выразил американской отставной генерал Барри Маккафри, пишет Newsweek.

По его словам, настаивать на вступлении в НАТО просто безрассудно.

«Это играет на руку Путину. Зеленский выставляет это так, будто он сражается против НАТО, а не с соседним государством. Он стучится в закрытую дверь», — говорит Маккафри.

Также он добавил, что сейчас Киев получает миллиарды долларов экономической, гуманитарной и военной помощи не только от НАТО, но при этом не является членом организации.

«Ни один член НАТО абсолютно точно не хочет воевать с Россией», — заключил эксперт.

До этого Зеленский в Twitter раскритиковал позицию НАТО по членству Украины и назвал отсутствие конкретных сроков «беспрецедентным и абсурдным». По его мнению, размытые формулировки касаются не только вступления, но и приглашения страны в военный блок.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о необходимости отменить план действий для Украины по вступлению в Альянс. Для этого стране придется провести ряд реформ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США пришли в ярость из-за недовольства Зеленского решением НАТО по Украине.

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