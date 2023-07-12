Генпрокурор РФ Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Китай

Генпрокурор Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Китай, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ.

По предварительным данным, Краснов проведет в Пекине серию встреч с руководителями ведомств, а также подпишет новое соглашение о сотрудничестве с китайскими коллегами.

Известно, что 12 июля генпрокурор РФ проведет встречу со своим коллегой, руководителем Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем говорил генпрокурор РФ Игорь Краснов с коллегой из Турции на ПМЭФ — 2023.