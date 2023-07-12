«Белогаечка»: Рита Дакота сменила фамилию

Больше месяца назад популярная исполнительница вышла замуж.

Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимова) взяла фамилию мужа после свадьбы. Известная певица вышла замуж за Федора Белогая больше месяца назад. В своем личном блоге она рассказала, что меняет фамилию.

«Принимаю поздравления», — написала певица к фотографии с документами.

Теперь по паспорту она будет Белогай Маргаритой Сергеевной. Подписчики ласково называют ее Белогаечкой. При этом творческий псевдоним певицы останется прежним.

В 2018 году Рита Дакота со скандалом развелась с Владом Соколовским из-за постоянных, по ее словам, измен со стороны артиста. У них есть общая дочь Мия, которая сейчас живет с исполнительницей.

В мае Дакота вышла замуж за режиссера Федора Белогая. Знаменитость прибыла к месту бракосочетания на электрическом самокате и предстала в нестандартном для торжества образе: спортивном костюме, но с фатой. К слову, она не раз заявляла, что никакой пышной свадьбы не будет, поэтому молодожены просто расписались в МФЦ.

Бывший супруг Дакоты, в свою очередь, тоже собрался играть свадьбу с новой возлюбленной, которая уже родила ему сына.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились ради дочери.