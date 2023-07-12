Мисс невезение: чем запомнилась дочь пензенского губернатора Наталья Бочкарева

В жизни 44-летней наследницы происходило много несчастий, но она продолжала верить людям и заниматься своим делом.

Дочь бывшего пензенского губернатора Наталья Бочкарева буквально притягивала к себе неудачи. Как пишет PenzaInform, 44-летняя наследница жила в Москве, куда переехала из родной Пензы и стала фигурантом нескольких скандальных историй.

В 2011 году, например, ее квартиру в центре Москвы обокрали. Воры тщательно подготовились и вынесли множество вещей через окно на втором этаже. Им удалось унести два телефона, шесть наручных часов и ювелирные украшения.

В 2016 году, как пишут в ряде СМИ, Наталью лишили степени кандидата юридических наук за плагиат. Его нашли в работе, которую женщина защищала пять лет назад.

Громкий скандал произошел и в 2021 году — Наталья стала жертвой гадалки, которая обманным путем выманила у нее 16 миллионов рублей. А виной этому был конфликт с возлюбленным. Бочкарева хотела с помощью магии защитить себя от мужчины, который в порыве ярости проколол ей колеса автомобиля.

По информации StarHit.ru, Наталью даже похищали и держали в подвале, когда ее отец покинул пост губернатора Пензенской области. В 2016 году он умер.

«Ее постоянно кто-то разводил: мужики, подруги, партнеры. Она верила людям, верила в добро», — рассказал источник.

А еще Наталья была поклонницей Николая Баскова, как пишет «Пензенская правда». В молодости она вела светский образ жизни и дружила со знаменитостями.

О том, что Наталья Бочкарева мертва, стало известно утром 12 июля. Кто-то вызвал МЧС, чтобы вскрыть дверь квартиры на Трехгорном валу в Москве, так как женщина не выходила на связь. К сожалению, обнаружили ее уже без признаков жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна предварительная причина смерти дочери экс-губернатора Пензенской области.

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