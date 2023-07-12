В России запретят покупку иностранных беспилотников в рамках госзаказа

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

К сентябрю будет представлен национальный проект по развитию авиационных систем дронов.

В России запретят покупку иностранных беспилотников в рамках госзаказа

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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В России до конца 2023 года будет введен запрет на покупку беспилотников для госзаказа. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

Так, власти в ближайшее время представят требования по локализации производства дронов. Кроме того, к сентябрю ожидается национальный проект по развитию авиационных систем беспилотников.

К слову, выставка «Иннопром-2023» стартовала 10 июля. В ней участвуют 55 российских компаний экспортеров.

Электромобили, беспилотники, легкомоторные самолеты и промышленные дроны — перечислять все новинки «Иннопрома» можно не меньше часа. Главное, что производство каждого экспоната либо уже локализовано, либо будет локализовано в России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские дроны назвали «смертоносными» для ВСУ.

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