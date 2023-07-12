Николай Басков посвятил песню «Натали» мужчине

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Рита Миронова
Рита Миронова 74 0

Представитель Баскова заявила, что певец не посвящал песню «Натали» дочери экс-главы Пензенской области

Николай Басков посвятил песню «Натали» мужчине

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Представители артиста поделились подробностями создания и замысла композиции.

Николай Басков посвятил песню «Натали» мужчине. Об этом изданию Газета.ру сообщила его представитель Марина Наумова.

«Эту песню Николай исполнял в самом начале своего творческого пути, еще в нулевых, посвящая ее памяти Евгения Мартынова. Песня в репертуаре Мартынова была посвящена Наталье Гончаровой», — объяснила она.

Вопрос был поднят на фоне информации о смерти Натальи Бочкаревой — дочери экс-губернатора Пензенской области. В ряде СМИ сообщали, что наследница была поклонницей Николая Баскова и якобы проводила с ним много времени, не пропуская также ни одного его концерта.

Наталья Бочкарева умерла в своей квартире в центре Москвы. МЧС пришлось вскрывать дверь, так как хозяйка жилья не выходила на связь. Официальной причины смерти пока нет, но, по предварительным данным, Бочкарева могла умереть из-за проблем с сердцем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнилась дочь пензенского губернатора Наталья Бочкарева.

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