«Я точно не подлый»: бросивший жен и детей Аршавин назвал себя хорошим другом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Футболист Аршавин заявил, что привлекает внимание женщин сексом и юмором

«Я точно не подлый»: бросивший жен и детей Аршавин назвал себя хорошим другом

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Спортсмен раскрыл, жалеет ли он о своих неудачных браках.

Расставшийся со своими женами Юлией Барановской и Алисой Казьминой футболист Андрей Аршавин признал, что он человек увлекающийся и любвеобильный, и его супруги не зря жаловались на постоянные измены с его стороны. При этом подлецом спортсмен себя вовсе не считает. Наоборот, он отмечает в себе массу положительных качеств.

«Говорят, Близнецы двуличные, но нет. У меня и жены родились под этим знаком зодиака. Я точно не подлый. Я хороший друг, всегда стараюсь выполнять обещания», — заявил Аршавин в интервью шоу «Команда» c Татьяной Навкой на KION.

Несмотря на то, что сейчас спортсмен свободен от семейных уз, на отсутствие внимания со стороны противоположного пола он не жалуется. Футболист уверен в двух своих достоинствах, перед которыми не устоит ни одна девушка.

«Девушкам всегда говорю, что у меня два конька: секс и юмор. Сначала они думают, это не так, но потом…» — намекнул Аршавин.

О прошлых неудачных браках спортсмен не сожалеет, говорит, что своих женщин он выбирал сам, а отношения «сложились так, как сложились». Сейчас 42-летний футболист живет со своей мамой Татьяной Аршавиной.

Союз Андрея Аршавина с телеведущей Юлией Барановской продлился девять лет. На свет в нем появились трое детей: сыновья Артем и Арсений, и дочь Яна. На журналистке Алисе Казьминой спортсмен женился в 2016 году. Вскоре у них родилась дочь Есения, а в 2019 году пара рассталась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина после постигшего ее страшного недуга ведет затворнический образ жизни и редко появляется на людях.

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