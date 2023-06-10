Пережившая деформацию носа бывшая жена Аршавина отметила 41-летие

|
Полина Долгова
Полина Долгова 17 0

Именинница Алиса Казьмина весь день получала подарки и цветы.

Пережившая деформацию носа бывшая жена Аршавина отметила 41-летие

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина отметила 41-летие. Кадры с ее дня рождения появились в сети. Судя по всему, торжество праздновали всей семьей. Журналистке надарили кучу подарков и цветов, сообщает издание dni.ru.

Последние пару лет бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина ведет затворнический образ жизни и редко появляется на людях. После постановки страшного диагноза и фактически лишившись носа, она стала другим человеком, как внутренне, так и внешне.

Во всех интервью Казьмина обвиняла бывшую свекровь, которая, якобы, сделала все для того, чтобы превратить ее жизнь в настоящий ад. Она заявляла, что бывшие родственники хотели заразить ее ВИЧ-инфекцией через капельницы, поэтому у нее развалился носовой хрящ, и она изуродована.

Сейчас трое детей Алисы Казьминой живут у бабушки. Родственница взяла на себя воспитание внуков, она старается не делиться никакими новостями о жизни скандальной дочери. Чем занимается Казьмина, неизвестно.

Есть предположение, что сейчас модель делает все возможное для того, чтобы восстановить внешность с помощью пластики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Барановская и Аршавин отметили день рождения дочери за одним столом.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
82.64
0.55 89.01
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:01
Пережившая деформацию носа бывшая жена Аршавина отметила 41-летие
3:40
На Украине сообщили о взрывах в Одесской области
3:14
Видео: водитель Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате в Москве
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака
2:41
Будьте осторожны: к чему снятся эти пять животных
2:21
Как Россия пережила полгода нефтяных санкций — мнения экспертов

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Наперекор общему потоку: прогноз Таро на неделю с 12 по 18 июня
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео