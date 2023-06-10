Пережившая деформацию носа бывшая жена Аршавина отметила 41-летие

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина отметила 41-летие. Кадры с ее дня рождения появились в сети. Судя по всему, торжество праздновали всей семьей. Журналистке надарили кучу подарков и цветов, сообщает издание dni.ru.

Последние пару лет бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина ведет затворнический образ жизни и редко появляется на людях. После постановки страшного диагноза и фактически лишившись носа, она стала другим человеком, как внутренне, так и внешне.

Во всех интервью Казьмина обвиняла бывшую свекровь, которая, якобы, сделала все для того, чтобы превратить ее жизнь в настоящий ад. Она заявляла, что бывшие родственники хотели заразить ее ВИЧ-инфекцией через капельницы, поэтому у нее развалился носовой хрящ, и она изуродована.

Сейчас трое детей Алисы Казьминой живут у бабушки. Родственница взяла на себя воспитание внуков, она старается не делиться никакими новостями о жизни скандальной дочери. Чем занимается Казьмина, неизвестно.

Есть предположение, что сейчас модель делает все возможное для того, чтобы восстановить внешность с помощью пластики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Барановская и Аршавин отметили день рождения дочери за одним столом.